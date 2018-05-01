Интернет-аукцион из собрания Рокфеллеров начался в Нью-Йорк

Интернет-распродажа вещей и предметов искусства из собрания Дэвида (1915-2017) и Пегги Макгрэт (1915-1996) Рокфеллеров началась 1 мая по инициативе аукционного дома Christie's. Об этом сообщает ТАСС.

Интернет-аукцион продлится до 11 мая, и выставлены на нем будут около 600 лотов.

Ожидается, что интерес вызовут полотна французского пост-импрессиониста Анри де Тулуз-Лотрека (1864-1901), художника-символиста Жана Эдуара Вюйара (1868-1940), одного из родоначальников импрессионизма Эдуарда Мане (1832-1883), а также японская графика ХIХ века, которую собирала мать Дэвида Рокфеллера Эбби Олдрич Рокфеллер.

На торги выставлены картины и гравюры английских, французских и китайских художников, акварели лондонских достопримечательностей, фигурные каминные решетки, мейсенский фарфор и английская серебряная посуда, украшения и мебель, работы фламандских мастеров ХVII века, зеркала и мебель времен британского короля Георга III, бессарабские, марокканские и турецкие ковры ХIХ-ХХ веков.

Дэвид Рокфеллер - внук Джона Рокфеллера (1839-1937), создателя нефтяной компании Standard Oil, одного из первых в США долларовых миллиардеров.

У Рокфеллеров было шестеро детей, 10 внуков 10 правнуков. В 2016 году в рейтинге богатейших семей США Рокфеллеры заняли 23-е место, их совокупное состояние составляло $11 млрд.