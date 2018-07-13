iPhone "выжил" после падение из самолета

Владелица смартфона Сарвиндер Наберхаус совершала полет на ретро-биплане в рамках тура American Barnstormers и для того, чтобы сделать несколько фотографий решила высунуть руку с телефоном в окно. В результате сильный порыв ветра вырвал из рук девушки iPhone.

После посадки Сарвиндер попыталась найти свой телефон с помощью приложения "Найти iPhone" на другом устройстве и обнаружила, что устройство просто лежит на улице. Когда девушка добралась до места, где находился iPhone она попробовала позвонить на свой номер. К ее удивлению неподалеку она услышала знакомый рингтон.

Телефон лежал в густой траве и продолжал работать. На нем не было ни царапин, ни повреждений.