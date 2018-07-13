Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
13 июля 2018, Пт
+20°C
Малооблачно EUR 2.2898
USD 1.9706
RUB 3.1632
Главное
Александр Лукашенко На "Славянском базаре" всегда царит уникальная атмосфера межнациональной дружбы - Лукашенко
Президент
Тема развития малой родины обсуждалась на приеме граждан у Кочановой
Общество
Макей ориентировал послов на окончательное снятие ограничений доступа на внешние рынки
Политика
"У жены чуть сердечный приступ не случился!" Квартиру в Минске от "Евроопт" выиграл водитель Александр Халимончиков из Гомеля
Общество
Беларусь заинтересована создавать с Чунцином совместные высокотехнологичные производства
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
Расчеты беспилотных авиакомплексов ВС Беларуси впервые примут участие в АрМИ
18:49 Общество
Баскетболисты молодежной сборной Беларуси проиграли на ЧЕ в Болгарии
18:40 Спорт
iPhone "выжил" после падение из самолета
18:18 Калейдоскоп
Могилевчанин завладевал чужой техникой под предлогом ремонта
18:15 Происшествия
Немецкие ученые опровергли заблуждение о безопасности электронных сигарет
18:15 Калейдоскоп
Белорусские команды отправляются на Армейские международные игры
18:09 Общество
В Беларуси ограничено купание в 35 зонах отдыха, запрещено в пяти
18:05 Общество
При аварии поезда в египетской Гизе пострадали 55 человек
17:58 В мире
Беларусь заинтересована создавать с Чунцином совместные высокотехнологичные производства
17:53 Экономика
Минфин Беларуси 26 июля проведет аукцион по допразмещению валютных облигаций
17:49 Экономика
Беларусь и ЕС проведут 17 июля в Минске пятый раунд диалога по правам человека
17:46 Политика
В ресторане Таиланда 70 посетителей провалились под пол
17:42 В мире
Ученые обнаружили главную причину болезни Альцгеймера
17:41 Калейдоскоп
Microsoft обновила "Блокнот" в Windows 10
17:37 Калейдоскоп
Белорусские хирурги впервые проведут двустороннюю кохлеарную имплантацию у ребенка
17:32 Общество
Пасмурная погода может нанести вред здоровью
17:21 Калейдоскоп
БРСМ предлагает обновить формат молодежного лагеря "Бе-La-Русь"
17:04 Общество
Банк развития в I полугодии увеличил финансовую поддержку МСП почти в 4 раза
17:03 Экономика
Движение транспорта изменяется с 17 июля в районе ст. Минск-Южный
16:59 Регионы
Мост через Сож в Славгородском районе намечено ввести в эксплуатацию в 2019 году
16:56 Регионы
Все новости
Темы
Улучшение условий ведения бизнеса Улучшение условий ведения бизнеса
Славянский базар в Витебске-2018 Славянский базар в Витебске-2018
Большая бард-рыбалка-2018 Большая бард-рыбалка-2018
Год малой родины Год малой родины
Уборочная кампания Уборочная кампания
Чемпионат мира по футболу-2018 в России Чемпионат мира по футболу-2018 в России
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

iPhone "выжил" после падение из самолета

Калейдоскоп 13.07.2018 | 18:18

Владелица смартфона Сарвиндер Наберхаус совершала полет на ретро-биплане в рамках тура American Barnstormers и для того, чтобы сделать несколько фотографий решила высунуть руку с телефоном в окно. В результате сильный порыв ветра вырвал из рук девушки iPhone.

После посадки Сарвиндер попыталась найти свой телефон с помощью приложения "Найти iPhone" на другом устройстве и обнаружила, что устройство просто лежит на улице. Когда девушка добралась до места, где находился iPhone она попробовала позвонить на свой номер. К ее удивлению неподалеку она услышала знакомый рингтон.

Телефон лежал в густой траве и продолжал работать. На нем не было ни царапин, ни повреждений.

﻿
Теги
гаджеты, происшествия, самолет, США
Версия для печати
Новости рубрики Калейдоскоп
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.2898 BYN 2.286 BYN 2.3 BYN
USD
1.9706 BYN 1.968 BYN 1.973 BYN
RUB
3.1632 BYN 3.15 BYN 3.17 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко принял участие в церемонии открытия "Славянского базара"
Все видео

Фотоновости

Белорусские команды отправляются на Армейские международные игры
Все фото

Инфографика

Итоги ЦТ-2018 На централизованное тестирование в Беларуси в 2018 году зарегистрировались 82,5 тыс. человек, из них 48% абитуриентов - по четырем предметам.
Вся инфографика
Президент
Выступает Александр Лукашенко Лукашенко: белорусы открыты для дружбы со всем миром
Лукашенко на "Славянском базаре" подарили пояс-оберег
Лукашенко вручил награду победителю детского конкурса на "Славянском базаре"
Политика
Макей ориентировал послов на окончательное снятие ограничений доступа на внешние рынки
Беларусь и ЕС проведут 17 июля в Минске пятый раунд диалога по правам человека
Строительство нового здания китайской дипмиссии в Минске обсудили на встрече в МИД
Экономика
Фото из архива Банк развития в I полугодии увеличил финансовую поддержку МСП почти в 4 раза
Беларусь заинтересована создавать с Чунцином совместные высокотехнологичные производства
Минфин Беларуси 26 июля проведет аукцион по допразмещению валютных облигаций
Происшествия
Раскрыт новый для Беларуси способ хищения денег из банкоматов
Могилевчанин завладевал чужой техникой под предлогом ремонта
В Минске судят парня, который под видом девушки выманил у мужчин в интернете более Br50 тыс.
Общество
Наталья Кочанова Тема развития малой родины обсуждалась на приеме граждан у Кочановой
Расчеты беспилотных авиакомплексов ВС Беларуси впервые примут участие в АрМИ
Белорусские команды отправляются на Армейские международные игры
Регионы
Во время встречи Минская область рассчитывает нарастить товарооборот с Китаем
Куда пойти в выходные: "Славянский базар" в Витебске, Vulitsa Ezha и "Классика у ратуши"
Движение транспорта изменяется с 17 июля в районе ст. Минск-Южный
Спорт
Авторы забитых мячей "Динамо" - Владимир Хващинский и Нино Галович. Фото из социальных сетей Минское "Динамо" и солигорский "Шахтер" уверенно победили на старте футбольной Лиги Европы
Баскетболисты молодежной сборной Беларуси проиграли на ЧЕ в Болгарии
Болельщики команд Франции и Хорватии сыграют в товарищеском матче на Красной площади
Технологии
Твиттер-аккаунт госоргана Беларуси впервые вошел в топ-50 мирового рейтинга
Крупнейший в мире радиотелескоп MeerKAT введен в строй в Южной Африке
В Великом Новгороде создали детский бионический протез руки
Культура
Фестивальный Витебск ДОСЬЕ: Летнему амфитеатру в Витебске - 30 лет
Борис Бурда приготовит стейки для гостей "Большой бард-рыбалки"
К формированию программы Дня Союзного государства планируется привлекать лауреатов премии СГ
В мире
Фото из архива В ресторане Таиланда 70 посетителей провалились под пол
При аварии поезда в египетской Гизе пострадали 55 человек
Механик и владелец перевернувшегося у берегов Пхукета судна будут арестованы
Газета 7 дней
Современный огнетушитель не нужно ни бить, ни трясти!
Михаил Хазин: Экономиксне в состоянии описать современный кризис
Взлетная для чемпионов
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Олег СУКОНКО, Александр МАШЕВСКИЙ. Ориентация на скрининг
Светлана ДВОРЕЦКАЯ. Еда как эликсир долголетия
Чингиз ГУСЕЙНЗАДЕ. Опыт друзей всегда ценен
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия