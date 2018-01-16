Итальянские дизайнеры представили головной убор в виде зонтика

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянский модный дом Fendi создал оригинальный аксессуар в виде зонта без ручки. Головной убор был впервые представлен публике на неделе моды в Милане. Об этом сообщает журнал Dazed.
Миниатюрный зонтик является не только ярким дополнением образа, но и имеет вполне конкретное функциональное назначение: защищает голову от дождя. Головной убор крепится при помощи резинок, так что можно не бояться ветреной погоды. Необычная модель представлена в нескольких цветах. Ее стоимость в настоящее время не сообщается.
Fendi - итальянский дом моды, который производит одежду, изделия из кожи и меха, а также выпускает собственные линейки аксессуаров и парфюмерии. Фирма Fendi была основана в Риме в 1925 году, сейчас она является частью холдинга LVMH. В данный момент бренд Fendi имеет более 160 магазинов в 25 странах.-0-
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