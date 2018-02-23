Якутские школьники сняли "морозное" видео, чтобы успокоить Леонардо ДиКаприо

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школьники из Якутии сняли видеоответ для Леонардо ДиКаприо, который выражал беспокойство по поводу опасности якутских морозов для людей.

В видеоролике, созданном телеканалом Рен-ТВ и позднее опубликованном на YouTube, якутские дети играют в снежки, водят хоровод вокруг скульптур изо льда, катаются на ледяной горке и даже обливаются холодной водой на снегу.

Дети попросили голливудского актера не беспокоиться из-за рекордных морозов, которые установились в Якутии.

В одну из ночей в якутском селе Оймяконе температура опустилась до минус 62 градусов. В ответ на это Леонардо ДиКаприо написал в своем Instagram, что местные жители не видели таких сильных морозов 15 лет. Также актер отметил, что изменение климата представляет угрозу для жизни людей.

Леонардо ДиКаприо является основателем благотворительного фонда по сохранению экологической среды обитания планеты Земля. -0-