Японцы создали самый тяжелый чехол для iPhone

В Японии поступил на рынок самый тяжелый чехол для iPhone, выполненный в форме гантели и который весит 10 килограмм.

Не факт, что это как-то повлияет на улучшение спортивной формы у пользователя, но снизит зависимость от социальной жизни так точно. Ведь держать перед собой гаджет с таким весом довольно затруднительно.

Чехол-гантеля для iPhone продается у японской телекоммуникационной медиакорпорации SoftBank примерно за 100$. Объявлено, что это самый увесистый чехол для смартфона на данный момент.