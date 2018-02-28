Юмористический киножурнал "Ералаш" опубликовал тысячный сюжет

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юмористический киножурнал "Ералаш" опубликовал сегодня на своем официальном YouTube-канале тысячный сюжет под названием "Бездомный друг".
В ролике мальчик находит бездомного щенка, но забрать домой питомца ребенок так и не сможет.
Перед началом истории также сообщается, что киножурнал будет отмечать выход юбилейного сюжета. С 21 по 25 марта в парк-отеле Ершово (Московская область, Одинцовский район) состоится большой фестиваль праздник "Ералаш". Основной приз фестиваля - главная роль в одном из сюжетов "Ералаша".-0-
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