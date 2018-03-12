Канадские ученые: собаки помогают справиться со стрессом во время сессии

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые выяснили, что уход за собаками помогает студентам сконцентрироваться на экзаменах и снять стресс. Результаты исследования были опубликованы в издании Stress and Health.

В последнее время в различных университетах по всему миру набирает популярность практика общения студентов с терапевтическими собаками во время сессии. Считается, что уход за животными помогает не только снизить стресс, но и улучшить отметки за экзамены. Канадские ученые провели исследование, которое подтвердило данную теорию.

Студенты, которые чаще общались с собаками, реже жаловались на стресс и усталость. Эффект сохранялся даже спустя 10 часов после общения с питомцем.

Постоянное общение с животными положительно влияет не только на студентов, но и на всех людей. До этого британские ученые доказали, что появление домашнего питомца продлевает жизнь одиноким пожилым людям примерно на 10 лет, так как животные заставляют их вести более активный образ жизни и насыщают положительными эмоциями. А по всему миру активно развивается "пет-терапия", когда животные помогают людям бороться с различными заболеваниями. -0-