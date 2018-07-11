Карта леса Винни-Пуха продана с аукциона за рекордную цену

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Карту Стоакрового леса, где жили сказочный медвежонок Винни-Пух и его друзья, продали с аукциона Sotheby's за рекордную сумму - $570 тыс. Об этом сообщают информагентства.

Карта, нарисованная иллюстратором книг Алана Милна Эрнестом Шепардом, датируется 1926 годом. В ее создании, скорее всего, принимал участие сын знаменитого писателя - Кристофер Робин, о чем свидетельствует подпись: "Нарисовано мною, а мистер Шепард помогал".

Рисунок размером 380 на 449 мм первоначально оценивался в $130-200 тыс. Однако неизвестный покупатель предложил за оригинал знаменитой карты рекордную сумму. Кроме того, ушли с молотка еще четыре рисунка к книге. Их общая стоимость составила $645 тыс.

Первый рассказ Алана Милна о забавном медвежонке Винни-Пухе появился в 1925 году. Всего Аланом Милном было написано две прозаические книги с участием мишки: "Винни-Пух" (1926) и "Дом на Пуховой опушке" (1928). Истории о Винни-Пухе получили невероятную популярность и были переведены 40 языков.-0-