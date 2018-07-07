Кассовые сборы фильма "Мир Юрского периода 2" превысили $1 млрд

Кинолента испанского режиссера Хуана Антонио Байона стал 35-м по счету фильмом мирового уровня, который собрал более $1 млрд,сообщает ТАСС.

На 7 июля пятая картина франшизы "Юрский период" получила в мире только за счет продажи билетов сумму в $1,004 млрд.

В рейтинге 2018 года "Мир Юрского периода 2" находится на третьей позиции по размерам кассовых сборов. Верхнюю строчку списка занимает картина "Мстители: Война бесконечности" (Avengers: Infinity War) производства киностудии Marvel Studios - $2,037 млрд, на второй строчке также лента киностудии Marvel - "Черная Пантера" (Black Panther) с $1,346 млрд.