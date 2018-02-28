Ким Кардашьян перекрасила волосы в розовый цвет

Ким Кардашьян довольно часто меняет прически, длину и цвет волос — поклонники еле успевают привыкать к новым образам. Эту весну супруга Канье Уэста будет встречать с длинными розовыми волосами.

Совсем недавно у Кардашьян были платиновые волосы, но, видимо, девушке захотелось создать для себя немного дерзкий образ. Она покрасила волосы в розовый цвет, оставив лишь корни темными. Такой яркий оттенок хорошо подходит для приближающейся поры года — весны.-0-