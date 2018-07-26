Ким Кардашьян заработала $5 млн за пять минут

На днях звезда различных реалити-шоу Ким Кардашьян выпустила сразу три новых аромата— Kimoji Cherry, Kimoji Peach и Kimoji Vibes. Что примечательно на рекламу парфюма девушка не потратила даже доллара. Ким активно продвигала новые ароматы на своей страничке в Instagram. Один флакочик духов стоил $45. Вся же партия парфюма была раскуплена в течении пять минут и принесла звезде сразу $5 млн.
Впрочем, Кардашьян не привыкать к такому вниманию поклонников. В прошлом году, когда девушка представила свою линию косметики, ее раскупили с такой же скоростью. Тогда доход звезды составил около $14 млн.
Однако заработанная сумма может понадобится Ким в ближайшее время. На звезду реалити-шоу подала в суд маркетинговая компания Vibes Media, логотип которой в точности совпадает с логотипом аромата Kimoji Vibes.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3318 BYN
|2.324 BYN
|2.33 BYN
|USD
|1.9893 BYN
|1.986 BYN
|1.989 BYN
|RUB
|3.1604 BYN
|3.146 BYN
|3.16 BYN