Ким Кардашьян заработала $5 млн за пять минут

На днях звезда различных реалити-шоу Ким Кардашьян выпустила сразу три новых аромата— Kimoji Cherry, Kimoji Peach и Kimoji Vibes. Что примечательно на рекламу парфюма девушка не потратила даже доллара. Ким активно продвигала новые ароматы на своей страничке в Instagram. Один флакочик духов стоил $45. Вся же партия парфюма была раскуплена в течении пять минут и принесла звезде сразу $5 млн.

Впрочем, Кардашьян не привыкать к такому вниманию поклонников. В прошлом году, когда девушка представила свою линию косметики, ее раскупили с такой же скоростью. Тогда доход звезды составил около $14 млн.

Однако заработанная сумма может понадобится Ким в ближайшее время. На звезду реалити-шоу подала в суд маркетинговая компания Vibes Media, логотип которой в точности совпадает с логотипом аромата Kimoji Vibes.