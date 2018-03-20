Кинокритики назвали лучший фильм саги "Звездные войны"

Издание Esquire опубликовало рейтинг фильмов из франшизы "Звездный войны". Рейтинг был составлен на основании результатов опроса профессиональных кинокритиков. На первом месте оказалась пятая часть фантастической саги - "Империя наносит ответный удар".
Критики решили, что именно в этой кинокартине 1980 года были показаны самые эффектные и запоминающиеся сцены во всей саге. На второй строчке рейтинга оказалась четвертая часть фильма. А тройку лидера замкнул фильм 2017 года - "Последние джедаи".
На самом последнем месте оказалась кинокартина "Атака клонов", вышедшая в 2002 году.-0-
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