Кинокритики составили топ самых зрелищных каскадерских трюков в кино

К премьере фильма "Миссия невыполнима: Последствия", в котором Том Круз вновь превзошел себя и исполнил несколько потрясающих трюков самостоятельно, кинокритики решили составить рейтинг самых зрелищных трюков в кинематографе.
Было решено составлять список на основе опроса кинокритиков. В результате в рейтинге можно встретить как классические боевики, так и супергеройские блокбастеры.
Всего в нем семь позиций:
Сцена драки на лестнице из "Взрывной блондинки" с Шарлиз Терон;
Сцена скачек в "Черном скакуне";
Сцена из "Первого Мстителя: Противостояние" с погоней за Баки и мотоциклом;
Сцена финальной погони из "Доказательства смерти" (трюки самостоятельно исполняет Зои Белл, актриса и известнейшая женщина-каскадер);
Боевая сцена с шестами из "Безумного Макса: Дорога ярости";
Сцена с самолетом из "Миссия невыполнима: Племя изгоев";
Сцена из "Скорости" с прыжком Киану Ривза из автомобиля в автобус;
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