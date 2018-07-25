Кинокритики составили топ самых зрелищных каскадерских трюков в кино

К премьере фильма "Миссия невыполнима: Последствия", в котором Том Круз вновь превзошел себя и исполнил несколько потрясающих трюков самостоятельно, кинокритики решили составить рейтинг самых зрелищных трюков в кинематографе.

Было решено составлять список на основе опроса кинокритиков. В результате в рейтинге можно встретить как классические боевики, так и супергеройские блокбастеры.

Всего в нем семь позиций:

Сцена драки на лестнице из "Взрывной блондинки" с Шарлиз Терон;

Сцена скачек в "Черном скакуне";

Сцена из "Первого Мстителя: Противостояние" с погоней за Баки и мотоциклом;

Сцена финальной погони из "Доказательства смерти" (трюки самостоятельно исполняет Зои Белл, актриса и известнейшая женщина-каскадер);

Боевая сцена с шестами из "Безумного Макса: Дорога ярости";

Сцена с самолетом из "Миссия невыполнима: Племя изгоев";

Сцена из "Скорости" с прыжком Киану Ривза из автомобиля в автобус;