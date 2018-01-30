Киностудия Marvel показала первый трейлер "Человека-муравья и Осы"

В Интернете появился трейлер к супергеройскому блокбастеру "Человек-муравей и Оса". Видео было опубликовано на официальном YouTube-канале Marvel Entertainment.
Эта кинолента является юбилейной (двадцатой) картиной кинематографической вселенной Marvel. Режиссером фильма стал Пейтон Рид. В главных ролях снялись Пол Радд, Майкл Дуглас и Эванджелин Лилли.
Главному герою кинокартины Скотту Лэнгу явно приходится непросто - в его доме орудуют сотрудники ФБР, а его близким угрожает опасность. Также Человек-муравей находит себе напарницу - Хоуп, ее супергеройское имя - Оса.
Сообщается, что премьера фильма состоится в июле 2018 года.-0-
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