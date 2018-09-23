Киркорову сделали царский подарок

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Филипп Киркоров получил от своей балетной труппы ценный подарок - iPhone XS Max золотого цвета. Информацию об этом певец разместил в личном Instagram-аккаунте.

Известно, что участники его балета всю ночь стояли в очереди до открытия флагманского магазина iPhone в Нью-Йорке. Они дождались старта продаж новых моледей iPhone и купили Киркорову современный гаджет. Киркоров был приятно удивлен такому презенту.-0-