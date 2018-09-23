Киркорову сделали царский подарок

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Филипп Киркоров получил от своей балетной труппы ценный подарок - iPhone XS Max золотого цвета. Информацию об этом певец разместил в личном Instagram-аккаунте.
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МЫ ЭТО СДЕЛАЛИ!!! ОНИ- ЭТО СДЕЛАЛИ!! ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПРОДАЖ IPHONE XS MAX! Мои отважные и отчаянные добытчики , звездные солисты нашего балета@ballet_recital - @zaderix @_vecherskiy_kos , под руководством и фотооком @phot.on ,сегодня ночью, в Нью Йорке, отстояв всю ночь в очереди, стали первыми, кому достался новый гаджет от APPLE- iPHONE XS MAX, и взяв под утро штурмом Флагмантский магазин APPLE в самом центре Нью Йорка , у CENTRAL PARK- преподнесли мне с утра подарок- новый золотой IPHONE XS MAX, в честь знакового события в моей жизни- Концерте, ШОУ «Я» by @franco.dragone @dragoneofficial в Знаменитом «MADISON SQUARE GARDEN”-23 сентября ! Спасибо, дорогие мои, вы- лучшие! Хроника этих событий и этой сумасшедшей ночи- здесь! Листайте и удивляйтесь! Молодость и бесшабашность- города берет!#iphonexsmax #apple #балетрецитал #друзья #поемьерсейл #ньюйорк #филиппкиркоров #сумасшедшиегастроли
Известно, что участники его балета всю ночь стояли в очереди до открытия флагманского магазина iPhone в Нью-Йорке. Они дождались старта продаж новых моледей iPhone и купили Киркорову современный гаджет. Киркоров был приятно удивлен такому презенту.-0-
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