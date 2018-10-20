Кит Харингтон скрывает финал "Игры престолов" от своей жены

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Со своей будущей супругой Кит Харингтон познакомился на съемочной площадке. И когда пара решила пожениться, актер попросил на время приостановить съемки 8 сезона сериала. Несмотря на то, что актриса Роуз Лесли теперь является супругой Харингтона, чем закончится восьмилетняя история сериала, она не знает, сообщает Popcornnews. Кит остается верен себе, и не сообщает никому, как обернется судьба его персонажа.

Создатели держат все в тайне, и не позволяют никому из причастных к съемке лицам раскрывать финал истории, подробности сюжетной линии. Стало известно, что снято несколько разных концовок, чтобы настоящий финал не стал никому известен. Сценарий актерам выдавали в электронном виде, который позже самоуничтожался. Известно, что старт финального сезона "Игры престолов" в эфире HBO ожидается летом 2019 года.-0-