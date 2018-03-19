Кит Харингтон заявил, что не будет сниматься в спин-оффах "Игры престолов"

Поклонники игры обсуждают не только будущий финальный сезон, но и грядущие спин-оффы, которые пообещало снять руководство телеканала HBO. В первую очередь всех волнует, какие именно персонажи появятся в этих спин-оффах. Фанаты предполагают, что это может быть кто угодно - Джон Сноу, Дейнерис, Арья Старк и пр. Актер Кит Харингтон дал свой комментарий по этому поводу.

Исполнитель роли Джона Сноу в интервью журналу GQ Italia заявил, что точно не будет принимать участие в съемках спин-оффов. Актер также отметил, что руководство телеканала могло бы сэкономить, если бы перенесло действия спин-оффов на 300 лет назад. Тогда там не пришлось бы сниматься "дорогим" актерам из "Игры престолов".-0-