12 января, Пекин /БЕЛТА - Жэньминь Жибао/. Китаец вырезал на яичной скорлупе карту мира, сообщает сайт "Хуаньцюван".

Ширина линий долготы и широты на данной резьбе составляет всего 0,6 мм.

Предыдущая работа 68-летнего мастера Даня Мэнбо - фонарь с изображением скачущих коней, который состоит из двух частей: рамки из утиной яичной скорлупы и рисунка "Восемь лошадей" на куриной яичной скорлупе, толщина которой всего 0,1 мм.

Дань Мэнбо увлекается не только резьбой по яичной скорлупе, но и резьбой по фарфору, особенно созданием портретов на фарфоровой тарелке, покрытой черной глазурью. В гостиной художника, которая служит его личным музеем, висят тарелки с вырезанными портретами Альберта Эйнштейна, Барака Обамы и других знаменитых людей.-0-