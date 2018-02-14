Китаянка залезла в рентгеновский сканер, чтобы проследить за своим багажом

В Китае на одной из ж/д станций округа Дунгуань женщина залезла в рентгеновский сканер. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Оказалось, что пассажирка переживала за сохранность своего багажа внутри сканера, поэтому решила лично за ним проследить. Сотрудники службы безопасности пытались отговорить женщину и рекомендовали не подвергать себя излучению. В итоге китаянка все же залезла внутрь. После досмотра у работников вокзала не возникло вопросов к содержимому багажа.

Отмечается, что в Китае подобные "странности" нередки.-0-