Ко Дню Святого Валентина испекли пиццу за 500 долларов

Сеть Firenza Pizza, расположенная в США, приготовила спецпредложение для влюбленных, которые не очень внимательно смотрят на ценник. Речь идет о специальной пицце к празднику стоимостью 500 долларов.

Угощение, призванное продемонстрировать всю силу чувств, имеет стандартные 24 см в диаметре. На привычную основу для пиццы выложили мясо лобстера в соусе бешамель, сыр манчего из Испании, филе-миньон из мраморной говядины вагю, икру. Все это присыпали съедобной золотой фольгой.

Неизвестно, сколько влюбленных согласились отдать за такой набор 500 долларов, но следует учесть, что завтра в продаже его уже не будет.