Коллекционер нашел в игровых картриджах наркотики

Американский коллекционер ретроигр Джулиан Тернер купил на барахолке несколько старых картриджей для игровой приставки NES. Это были картриджи игр Rollergames и Golf, первая предназначалась для европейских и австралийских геймеров.

Пластиковые коробки с электронной платой внутри показались коллекционеру слишком тяжелыми. Когда он раскрутил корпуса, обнаружил внутри пластиковые пакеты с наркотиками. Находку коллекционер сдал в полицию.