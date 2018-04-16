Коллекционер нашел в игровых картриджах наркотики

Американский коллекционер ретроигр Джулиан Тернер купил на барахолке несколько старых картриджей для игровой приставки NES. Это были картриджи игр Rollergames и Golf, первая предназначалась для европейских и австралийских геймеров.
Пластиковые коробки с электронной платой внутри показались коллекционеру слишком тяжелыми. Когда он раскрутил корпуса, обнаружил внутри пластиковые пакеты с наркотиками. Находку коллекционер сдал в полицию.
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