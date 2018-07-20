Компания Burberry сожгла товары на 36 млн евро

Издание The Times сообщает, что британский производитель одежды, парфюмерии и аксессуаров класса люкс Burberry за прошлый год уничтожил нераспроданную продукцию на сумму более 36 млн евро.
Подобные меры компания предприняла с целью защиты бренда. Таким образом, по мнению руководства, товары не попадут на черный рынок. Энергию, полученную во время сжигания продукции, использовали для производства.
К слову, за последние пять лет Burberry уничтожила продукции более чем на $117 млн только для того, чтобы защитить интеллектуальную собственность.
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