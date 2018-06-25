Компания Walt Disney выкупила Fox за $71,3 млрд

Компания Walt Disney подписала соглашение о приобретении студии 21st Century Fox. Сделка обошлась в $71,3 млрд. Об этом сообщает издание Coming Soon.

Для любителей кино это означает, что произойдет интеграция персонажей двух студий. Walt Disney также будет контролировать права на такие текущие кинематографические франшизы Fox, как "Аватар", "Планета обезьян", "Чужой", "Хищник", "Крепкий орешек", "Ледниковый период" и др. Также под контроль Walt Disney попали следующие телевизионные проекты: "Симпсоны", "Гриффины", "Легион", "Американская история ужасов" и др.