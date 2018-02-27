Корональная дыра на Солнце вызвала магнитную бурю на Земле

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Появившаяся на Солнце корональная дыра вызвала магнитную бурю на Земле сегодня утром. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт российской Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

По информации специалистов лаборатории, колебания магнитного поля Земли наблюдались в ночь на 27 февраля, а к 9.00 по минскому времени индекс возмущений поля достиг пятого уровня (из 10 возможных), который характеризуется как слабая магнитная буря.

Отдельные возмущения магнитного поля будут наблюдаться в течение суток, указывают ученые.

Эта магнитная буря стала уже четвертой в 2018 году. Первая произошла 14 января, еще две - 19 и 23 февраля.-0-