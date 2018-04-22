Кошка проехала около сотни километров на подвеске автомобиля

В Приморском крае России кошка проехала более сотни километров на подвеске заднего колеса автомобиля.
Владелец автомобиля выехал из города Арсеньева, а через некоторое время услышал мяуканье. Источник этих звуков он обнаружил на подвеске заднего колеса. Чтобы достать оттуда кошку, пришлось снимать колесо.
Водитель решил оставить кошку себе. Она получила кличку Везунчик.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4702 BYN
|2.46 BYN
|2.472 BYN
|USD
|2.0035 BYN
|2 BYN
|2.005 BYN
|RUB
|3.2694 BYN
|3.25 BYN
|3.27 BYN