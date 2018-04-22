Кошка проехала около сотни километров на подвеске автомобиля

В Приморском крае России кошка проехала более сотни километров на подвеске заднего колеса автомобиля.

Владелец автомобиля выехал из города Арсеньева, а через некоторое время услышал мяуканье. Источник этих звуков он обнаружил на подвеске заднего колеса. Чтобы достать оттуда кошку, пришлось снимать колесо.

Водитель решил оставить кошку себе. Она получила кличку Везунчик.