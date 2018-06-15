Кот Ахилл в Эрмитаже предсказал победу сборной Ирана в матче с Марокко

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кот Ахилл, который является предсказателем нынешнего ЧМ-2018 по футболу, отдал предпочтение сборной Ирана во время прогноза результатов сегодняшнего матча Иран - Марокко. Об этом сообщает ТАСС.
Сеанс предсказания состоялся в Государственном Эрмитаже в зале Искусства Северного Причерноморья. Перед Ахиллом поставили две миски с кормом, возле которых располагались флажки сборных. Ахилл выбрал миску с флагом Ирана.
Сборные Ирана и Марокко выступают в группе В, куда вошли также сборные Испании и Португалии.
Белый кот Ахилл начал карьеру предсказателя в 2017 году во время Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге. Голубоглазый питомец показал прекрасный результат в своей "профессии". Ему удалось правильно предсказать результаты трех из четырех игр в рамках Кубка конфедераций.
В нынешнем году Ахилл предсказывал победу сборной России над командой Саудовской Аравии. И не прогадал.-0-
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