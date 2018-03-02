Кота Матроскина в новом "Простоквашино" озвучит Михаил Ефремов

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кота Матроскина в новом мультсериале "Простоквашино" озвучит Михаил Ефремов. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на кинокомпанию "Союзмультфильм".

Ранее кота Матроскина из легендарного мультфильма "Трое из Простоквашино" озвучивал советский и российский актер Олег Табаков, персонаж стал его своеобразной визитной карточкой.

Отмечается, что заменить Табакова пришлось по причине его болезни. В конце 2017 года Олег Табаков был срочно госпитализирован, медики диагностировали заражение крови. Врачам пришлось ввести артиста в состояние искусственной комы, в которой он продолжает находиться по сей день.

Первая серия нового мультфильма "Простоквашино" будет размещена на YouTube 1 апреля 2018 года. Продолжительность мультфильма - 6 минут. Всего планируется выпустить 30 серий новых приключений Дяди Федора, пса Шарика, кота Матроскина и почтальона Печкина. В новом сериале отражены радости и сложности, которые сопутствуют современному ребенку.

Помимо Михаила Ефремова, главные роли в работе озвучили Гарик Сукачев, Иван Охлобыстин и Юлия Меньшова.

Трилогия "Трое из Простоквашино", "Каникулы в Простоквашино" и "Зима в Простоквашино" снималась с 1978 по 1984 год по мотивам повести Эдуарда Успенского "Дядя Федор, пес и кот". Мультфильм стал настолько популярным, что в реальном мире выдуманная деревня Простоквашино стала использоваться в названиях детских игрушек, продуктов питания, праздников и спектаклей, компьютерных игр. В 2008 году мультфильм перезапустили в честь 30-летия со дня выхода его первой серии.-0-