Криштиану Роналду запускает собственный супергеройский мультсериал

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирно известный португальский футболист Криштиану Роналду решил создать мультипликационный сериал о супергероях под названием Striker Force 7. Об этом сообщает портал Deadline.
Звезда клуба "Реал Мадрид" не только выступит одним из продюсеров сериала, но и послужит прототипом главного героя. Помимо мультфильма персонаж Роналду появится также в играх и комиксах. Спортсмен признался, что он всегда был фанатом супергероев и этот проект для него - отличный способ объединить любовь к футболу с увлечением фантастикой.
Проект будет реализован при поддержке спортивного агентства Polaris Sports. В работе над ним будет принимать участие студия Graphic India, занимающаяся созданием комиксов и анимации, а также компания по производству цифрового контента VMS Communications.-0-
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