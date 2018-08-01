Куртку Хана Соло из "Звездных войн" выставят на аукцион за $1,3 млн

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Куртка, которую носил Хан Соло в фильме "Звездные войны: Эпизод 5 - Империя наносит ответный удар", будет выставлена на торги в Лондоне. Предварительная стоимость лота равняется $1,3 млн, сообщает ВВС.

Куртка является одним из 600 лотов, которые будут представлены торговым домом Prop Store на аукционе в сентябре 2018 года. Prop Store предложит своим клиентам ряд самых знаковых артефактов современного кинематографа.

Помимо куртки, которая была на герое Харрисона Форда, поклонники "Звездных войн" смогут приобрести, к примеру, шлем имперских штурмовиков из фильма "Звездные войны: Эпизод 8 - Последние джедаи", вышедшего на экраны в 2017 году. Такой шлем оценивается примерно в $65,6 тыс.

Все лоты будут выставлены на обозрение публики в Лондоне с 6 по 20 сентября 2018 года. В числе уникальных экспонатов - кнут и шляпа Индианы Джонса, костюм Супермена, кепка Форреста Гампа, а также одежда Эдварда Руки-ножницы.-0-