Лето на Земле станет гораздо длиннее - ученые

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты из Университета Тель-Авива (Израиль) прогнозируют, что глобальные изменения климата могут значительно повлиять на длительность лета. Об этом сообщают информагентства.

Израильские ученые опубликовали свое исследование в Международном журнале климатологии.

Эксперты предостерегают: если деятельность человека будет влиять на климат такими же темпами, как сейчас, то к середине века продолжительность летнего периода вырастет на четверть, а к концу - на 50%.

По мнению ученых, сухой и жаркий период в таких странах, как Израиль, Египет, Ливан и Турция может увеличиться до полугода, а сезон дождей, соответственно, сократится до двух месяцев. Эти изменения могут значительно повлиять на жизнь региона: ухудшить качество водных ресурсов, изменить сроки и интенсивность сезонных заболеваний.-0-