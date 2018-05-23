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Лиам Нисон снимется в новой части "Людей в черном"

Калейдоскоп 23.05.2018 | 14:35
Лиам Нисон
Лиам Нисон

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский актер Лиам Нисон, прославившийся благодаря лентам "Звездные войны", "Список Шиндлера" и "Отверженные", сыграет в новом фильме франшизы "Люди в черном", сообщает портал Deadline.

Очередная часть комедийно-фантастической саги расскажет о том, что предшествовало событиям трилогии "Люди в черном". Режиссером картины станет Ф. Гэри Грэй, известный по фильмам "Законопослушный гражданин" и "Форсаж 8". Одним из продюсеров спин-оффа выступит Стивен Спилберг.

Наряду с Лиамом Нисоном, который сыграет главу лондонского бюро организации "Люди в черном", в съемках примут участие Крис Хемсворт и Тесса Томпсон. Мировая премьера киноленты запланирована на 14 июня 2019 года.

"Люди в черном" - научно-фантастическая комедия, впервые вышедшая на экраны в 1997 году. Фильм, созданный по мотивам комиксов Лоуэлла Каннигема, рассказывает о работе двух сотрудников секретного надправительственного агентства "Люди в черном", контролирующего пребывание инопланетных пришельцев на Земле. Главные роли в картине исполнили Уилл Смит и Томми Ли Джонс. Впоследствии было снято продолжение "Людей в черном": вторая часть саги вышла на экраны в 2002 году, а третья - в 2012.-0-

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