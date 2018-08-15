Линдси Лохан хочет сыграть в ремейке "Русалочки" вместе с Мерил Стрип

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Линдси Лохан настойчиво пытается вернуться к карьере киноактрисы. Работает над собственным телешоу, критикует движение #MeToo - в целом, всячески привлекает внимание к своей персоне. Теперь 32- летняя Лохан изъявила желание сыграть в ремейке диснеевской "Русалочки" и даже назвала идеального по ее мнению кандидата на роль злой колдуньи Урсулы – Мерил Стрип.

В социальных сетях Линдси размещала кадр из оригинального мультфильма Disney с Ариэль и Урсулой, подписав его "моя роль мечты… с Мерил Стрип".

Работа над ремейком "Русалочки" с настоящими актерами в кадре находится на ранней стадии, однако уже известно, что над песнями и музыкой к фильму поработают создатель "Гамильтона" Лин-Мануэль Миранда и знаменитый композитор Алан Менкен ("Красавица и чудовище"). -0-