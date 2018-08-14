Линдси Лохан раскритиковала участниц движения #MeToo

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. С тех пор, как в мире появилось движение #MeToo, благодаря которому девушки могут рассказать о том, как подверглись сексуальным домогательствам или притеснениям со стороны мужчин, свои истории публично смогли рассказать сотни женщин. Многие звезды признались, что сами становились жертвами насилия и сексизма, часть знаменитостей открыто поддержала движение, но нашлись и такие женщины, кто осуждает своих коллег за излишнюю тягу к вниманию.

Недавно своим мнением на эту тему поделилась и Линдси Лохан: "Я возненавижу себя за эти слова, но мне кажется, что эти девушки выглядят очень слабыми. Многие из тех, кто рассказали о произошедшем с ними, просто хотели внимания".

Она также добавила, что лично никогда не сталкивалась с домогательствами, но уверена в том, что, если преступление было совершено, то о нем немедленно следует заявить в полицию, иначе доказать затем чью-то вину вряд ли возможно.-0-