18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рэперы Олег ЛСП, Feduk и Егор Крид выпустили совместный трек "Холостяк". Его премьера состоялась 17 сентября в эфире тысячного выпуска передачи "Вечерний Ургант", сообщает "Афиша Daily".

Предложение записать песню поступило от Олега ЛСП. Однако среди его фанатов этот трек вызвал негативную реакцию: артиста обвинили в том, что он предал идеалы группы.

В ближайшее время ЛСП планирует выпустить клип на "Холостяка".-0-