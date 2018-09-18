18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рэперы Олег ЛСП, Feduk и Егор Крид выпустили совместный трек "Холостяк". Его премьера состоялась 17 сентября в эфире тысячного выпуска передачи "Вечерний Ургант", сообщает "Афиша Daily".
Предложение записать песню поступило от Олега ЛСП. Однако среди его фанатов этот трек вызвал негативную реакцию: артиста обвинили в том, что он предал идеалы группы.
В ближайшее время ЛСП планирует выпустить клип на "Холостяка".-0-
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