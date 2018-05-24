Майкл Шин вместе с Вином Дизелем снимется в экранизации комикса

В экранизации комиксов, посвященных Бладшоту, к заявленному ранее исполнителю главной роли Вину Дизелю присоединились звезда фильма "Малыш на драйве" Эйса Гонсалес звезда сериала "Чужестранка" Сэм Юэн и участник множества фантастических проектов Майкл Шин. На студии планируют создание киновселенной, основанной на комиксах компании Valiant. В нее войдут первоначально пять фильмов. Когда начнутся съемки, пока неизвестно.
Главный герой комиксов Бладшот, известный также как "Белый Рыцарь", "Капитан Красные Глаза", "Призрак", был смертельно ранен, но спасся благодаря введению в организм миллионов нанинтов, наделивших его сверхъестественной силой, реакцией, способностью к мгновенной регенерации тканей.
Исполнитель главной роли Вин ДизельВин Дизель возглавил рейтинг самых кассовых киноактеров 2017 года, который составляет Forbes.
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