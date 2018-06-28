28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Диего Марадона объявил награду за информацию о распространителе сообщения о его смерти, передают информагентства.

Об этом заявил адвокат Марадоны. По его словам, вознаграждение составляет 300 тыс. песо (около $10 тыс.) всем, кто предоставит правдивую и точную информацию об авторе аудиозаписей. Адвокат надеется, что экономический стимул поможет найти того, кто стоит за этим.

После того, как СМИ стали распространять информацию о госпитализации Марадоны, экс-футболист решил сам высказаться по этому поводу. Он присутствовал на проходившем в Санкт-Петербурге матче сборных Аргентины и Нигерии, закончившемся победой аргентинской команды. По словам Диего Марадоны, помощь врачей ему понадобилась из-за боли в шее. "Доктор осмотрел меня и посоветовал отправиться в отель, но я хотел остаться", - сказал он. Марадона отметил, что очень переживал за свою родную сборную и просто не мог уйти в такой важный момент. Также легендарный футболист заверил, что сейчас все в полном порядке.

После публикации видеоролика, на котором Марадоне помогают покинуть стадион и ведут к врачам, в СМИ распространился слух о госпитализации аргентинца. Вскоре колумбийская журналистка опровергла эту информацию.-0-