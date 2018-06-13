Мартиросян назвал самого "проблемного" резидента "Comedy Club"

Один из основателей юмористического шоу "Comedy Club" Гарик Мартиросян в одном из интервью ответил на вопрос, кто является самым проблемным резидентом "камеди". Заявление Мартирасяна стало для многих неожиданным. Оказывается, больше всего сложностей возникает в работе с Гариком Харламовым.

Он пояснил, что это связано с ленью Харламова. По мнению Мартиросяна, это самый талантливый резидент "камеди", но и самый ленивый. Поэтому он практически никогда не раскрывается на все 100%. Мартиросян также заявил, что если бы Харламов больше старался и работал, то уже давно стал бы самым великим комиком России.