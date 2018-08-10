Marvel требует возвращения на пост режиссера "Стражей галактики" Джеймса Ганна

Представители студии Marvel упорно продолжают оспаривать решение The Walt Disney Company и требуют вернуть Джеймсу Ганну пост режиссера фильма "Стражи галактики", сообщает издание Deadline.

Переговоры о возвращении Ганна на должность начались сразу после того, как большинство актеров фильма высказались в поддержку режиссера. Кроме того, в компании обеспокоены, что увольнение Ганна скажется на имидже нового фильма, а также приведет к задержкам в производстве кинокартины.

Как сообщалось ранее, кинокомпания Walt Disney в июле 2018 года решила разорвать контракт с Джеймсом Ганном. Поводом для такого шага стали посты в твиттере Ганна с оскорбительными шутками на тему ВИЧ-инфицированных и сексуального насилия, которые режиссер разместил в социальных сетях около десяти лет назад.

Сам Джеймс Ганн заявил о том, что с тех пор он изменился, однако руководство компании посчитало, что его прошлое поведение не имеет оправдания. При этом из-за увольнения режиссера "Стражей галактики" Walt Disney Studios может потерять до $10 млн.

Отмечается, что режиссер не нарушал условия контракта, поэтому он может потребовать компенсации со стороны компании. Возможно, что Walt Disney не отпустят Ганна, а предложат ему вместо "Стражей Галактики-3" другой проект.