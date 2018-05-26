Матильда Шнурова прокомментировала развод с супругом

Жена солиста группы "Ленинград" Сергея Шнурова прокомментировала их развод, сообщают информагентства. Женщина официально подтвердила информацию о том, что пара приняла решение расстаться.
Этой теме Матильда посвятила отдельный пост в социальной сети Instagram, где поблагодарила всех за поддержку, которую ей оказывают даже незнакомые люди в этот непростой период. Наконец, она попросила не винить ни в чем Сергея Шнурова и не обежать его: "...он хоть и великий, но нежный и ранимый". Матильда также заявила, что ей нелегко пока давать какие-то комментарии о разводе: "...позволю себе личное оставить личным".
Напомним, что Матильда и Сергей Шнуровы прожили в браке восемь лет. Пара считалась одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе.
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