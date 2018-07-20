МЧС Беларуси опубликовало клип-поздравление ко Дню пожарной службы

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На официальном YouTube-канале МЧС Беларуси опубликован клип, где борисовские спасатели спели рэп-поздравление ко Дню пожарной службы.

В аннотации к видеоролику говорится: "В этом году пожарная служба отмечает свой юбилей - 165 лет: 165 шагов в настоящее и тысячи спасенных жизней. Создатели этого видео поздравляют с праздником тех, кто традиционно отмечен благодарностями спасенных - укротителей стихий - огнеборцев. С такими же искренними словами благодарности в этом ролике обратились и к тем, кто чаще остается в тени боевых наград и не встречает благодарные взгляды спасенных, кто ликвидирует ЧС еще до того, как они произошли, - инспекторов МЧС".

Трек к видеоролику записал рэпер Black Craft - старший инспектор МЧС Виктор Кийко. В съемках клипа приняли участие не только сами спасатели, но и их семьи, которым МЧС-ники выразили отдельную благодарность: "Борисовчане не оставили без внимания и тех, кого не называют спасателями, несмотря на то, что "вторые половинки" работников МЧС заслуживают этого. Жены, крепко обнимающие своих детей, в то время как их мужья рискуют своей жизнью и спасают людей, это и ваш праздник тоже".

В съемках клипа-поздравления также приняли участие знаменитые футболисты Александр Глеб, Денис Щербицкий, Игорь Стасевич, Мирко Иванич.

За несколько часов клип набрал свыше 3 тыс. просмотров.

Весной 2017 года борисовские спасатели сняли пародию на популярную песню группы "Грибы" - "Тает лед".-0-