Меган Маркл с Елизаветой II совершают путешествие в Чешир

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Меган Маркл совершила свой первый официальный визит в качестве члена королевской семьи Виндзоров. Герцогиня Сассекская сопровождает королеву Елизавету II во время поездки в графство Чешир. Об этом сообщают информагентства.

Видео того, как Меган Маркл и Елизавета II выходят из королевского поезда на станции Ранкорн, опубликовано на официальной странице герцогини в Instagram.

Меган Маркл выбрала для мероприятия платье светлого оттенка, украшенное тонким поясом. В образе также использован черный клатч и туфли на высоком каблуке.

Королева Елизавета II отправилась в путешествие в ярко-салатовом пальто и шляпке в тон.

Высокие гости примут участие в открытии автомобильного моста через реку Мерси в городе Ранкорн (графство Чешир). Строительство моста обошлось почти в $2,5 млрд. Затем Елизавета II и Меган Маркл поедут в город Честер - административный центр графства Чешир. Здесь королева откроет новый общественно-культурный центр Storyhouse.-0-