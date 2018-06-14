Меган Маркл с Елизаветой II совершают путешествие в Чешир

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Меган Маркл совершила свой первый официальный визит в качестве члена королевской семьи Виндзоров. Герцогиня Сассекская сопровождает королеву Елизавету II во время поездки в графство Чешир. Об этом сообщают информагентства.
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Видео того, как Меган Маркл и Елизавета II выходят из королевского поезда на станции Ранкорн, опубликовано на официальной странице герцогини в Instagram.
Меган Маркл выбрала для мероприятия платье светлого оттенка, украшенное тонким поясом. В образе также использован черный клатч и туфли на высоком каблуке.
Королева Елизавета II отправилась в путешествие в ярко-салатовом пальто и шляпке в тон.
Высокие гости примут участие в открытии автомобильного моста через реку Мерси в городе Ранкорн (графство Чешир). Строительство моста обошлось почти в $2,5 млрд. Затем Елизавета II и Меган Маркл поедут в город Честер - административный центр графства Чешир. Здесь королева откроет новый общественно-культурный центр Storyhouse.-0-
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