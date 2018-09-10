Мелисса Маккарти предлагает награждать "Оскаром" животных-актеров

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Мелисса Маккарти предложила выдавать "Оскар" животным, сообщает портал Uproxx.

К мыслям на эту тему актриса пришла после участия в съемках фильма "Сможете ли вы меня простить?", где ее "коллегой" был кот. На премьере фильма в ходе кинофестиваля в Теллурайде Мелисса особенно его отметила:

"Я слышала, что существует нечто вроде "Оскара" для животных. Не помню, как эта премия называется, я обычно называю ее просто "кошачий Оскар" и уверена, что получить его должен этот кот, – говорит актриса. – Нам пришлось устроить кастинг для котов-актеров, и тренер пообещал, что это их лучший кот. Помню, я еще подумала – насколько хорошим актером может быть кот? И вот мы снимаем одну из первых сцен, когда я захожу с ним к ветеринару, и у стойки он чихает! А я смотрю на него и думаю – "Ты серьезно? Ты правда притворяешься больным? Да этот кот меня переиграет!"

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