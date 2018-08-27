Минздрав Великобритании посоветовал лечить кашель медом вместо антибиотиков

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения Великобритании опубликовало новые рекомендации, в которых советует лечить кашель медом или простыми лекарствами, которые можно приобрести в аптеках без рецепта, сообщает служба новостей ВВС.

Ведомство отмечает, что использовать антибиотики нет смысла, поскольку от кашля они помогают редко. К тому же кашель, скорее всего, пройдет сам через две-три недели.

Новые рекомендации Минздрава - это попытка бороться с проблемой чрезмерного употребления антибиотиков. Применение лекарств без веской причины приводит к появлению "супербактерий" - устойчивых к существующим препаратам инфекций, которые впоследствии тяжело лечить.

В народе при кашле и больном горле давно принято пить горячие напитки с медом, в которые можно добавить лимон или имбирь. Эффективность такого лечения подтверждают сразу две авторитетные организации в Великобритании: Национальный институт здоровья и клинического совершенствования (NICE) и Общественное здоровье Англии (PHE). Специалисты из этих организаций советуют попробовать обычные сиропы от кашля, прежде чем записываться на прием к врачу. К тому же они указывают, что большинство видов кашля вызвано вирусами, с которыми антибиотики все равно не справятся, так что нужно просто подождать, пока действие вируса ослабнет.

И все же, несмотря на все эти рекомендации, статистика показывает, что 48% врачей прописывают антибиотики от кашля и бронхита. "А ведь резистентность к антибиотикам - огромная проблема, и нам необходимо начать действовать немедленно, чтобы снизить употребление антибиотиков, - утверждает заместитель директора PHE, доктор Сьюзен Хопкинс. - Наши новые рекомендации призваны поддержать врачей, которые не спешат выписывать антибиотики, и вселить в пациентов уверенность, что врачи лишь желают им добра".

Разумеется, в рекомендациях допускается, что применение антибиотиков может быть необходимо в случае, если кашель сопровождается более серьезным заболеванием или если имеется риск осложнений для людей с хроническими заболеваниями или ослабленным иммунитетом.

Мед также не рекомендуется детям в возрасте до года, поскольку он может содержать бактерии, способные вызвать младенческий ботулизм.

В любом случае, если кашель усиливается, а не проходит, или человеку становится хуже, и он начинает задыхаться, ему следует обратиться к своему лечащему врачу, советует семейный врач Тереза Люис.-0-