"Монстры на каникулах 3" возглавили кинопрокат

За выходные в Америке лента "Монстры на каникулах: Море зовет" возглавила прокат. Кассовые сборы получились в районе 44,1 миллиона долларов. Сборы за границами Северной Америки составили еще 54 миллиона долларов.

Озвучкой героев мультфильма занимались Адам Сэндлер, Селена Гомез, Энди Сэмберг и Мел Брукс.

На второе место кинопроката попал фильм от Marvel "Человек-муравей и Оса", который собрал 28,8 миллиона долларов. А на третьем месте пока находится боевик "Небоскреб" с Дуэйном Джонсоном. Он пока собрал только 25,4 миллиона долларов.

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