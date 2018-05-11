Мультипликационный сериал "Рик и Морти" продлили на 70 эпизодов

Популярный мультипликационный сериал "Рик и Морти" продлили на 70 серий. Об этом сообщил один из авторов проекта Джастин Ройланд в Twitter.

Если учесть то, что ранее в сезонах "Рика и Морти" было по 10 эпизодов, значит речь, вероятно, идет о 7 новых сезонах. К сожалению, о сроках производства пока ничего неизвестно.

Напомним, что мультфильм "Рик и Морти" транслируется Cartoon Network с 2013 года. Шоу быстро завоевало популярность и стало своего рода культурным феноменом.