Мультипликационный сериал "Рик и Морти" продлили на 70 эпизодов

Популярный мультипликационный сериал "Рик и Морти" продлили на 70 серий. Об этом сообщил один из авторов проекта Джастин Ройланд в Twitter.
Если учесть то, что ранее в сезонах "Рика и Морти" было по 10 эпизодов, значит речь, вероятно, идет о 7 новых сезонах. К сожалению, о сроках производства пока ничего неизвестно.
Напомним, что мультфильм "Рик и Морти" транслируется Cartoon Network с 2013 года. Шоу быстро завоевало популярность и стало своего рода культурным феноменом.
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