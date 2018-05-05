Мыслитель, философ, фантаст: к 200-летию со дня рождения Карла Маркса

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. 5 мая исполняется 200 лет со дня рождения Карла Маркса - немецкого философа, социолога, экономиста, политического и общественного деятеля.

Карл Маркс родился 5 мая 1818 года в городе Трире в Германии в семье адвоката. В 1835-1841 годах учился на юридическом факультете университетов в Бонне и Берлине. После окончания обучения Маркс переселился в Бонн, чтобы продолжить научную карьеру, но проводимая правительством реакционная политика заставила его отказаться от этой идеи. Когда в начале 1842 года в Кельне была открыта оппозиционная правительству "Рейнская газета", Карл Маркс работал в ней сначала как журналист, а затем в качестве главного редактора. Из-за революционной направленности газета была закрыта в 1843 году, и Карл Маркс переехал в Париж.

В сентябре 1844 года в Париже он познакомился с Фридрихом Энгельсом, ставшим с тех пор его ближайшим другом. Они вдвоем приняли самое горячее участие в кипучей жизни революционных групп Парижа и выработали теорию и тактику революционного пролетарского социализма.

В 1845 году Маркс по настоянию прусского правительства как опасный революционер был выслан из Парижа и переехал в Брюссель. Весной 1847 года Маркс и Энгельс участвовали в работе международной организации "Союз коммунистов", написали ее программу - "Манифест Коммунистической партии" (1848). В этой работе авторы констатировали, что вся предшествующая история человечества есть история борьбы классов, и провозглашали неотвратимость гибели капитализма от рук пролетариата, которому предстоит построить бесклассовое коммунистическое общество с общественной собственностью на средства производства.

В августе 1849 года после жизни в разных городах охваченной революционными событиями Европы Маркс оказался в эмиграции в Лондоне. Дальнейшую теоретическую и общественную деятельность он продолжал благодаря материальной помощи Энгельса.

В 1864 году Карл Маркс стал лидером основанного в Лондоне I Интернационала - "Международного товарищества рабочих", а также автором первого "Обращения", резолюций, заявлений, манифестов организации. Маркс разрабатывал единую тактику пролетарской борьбы рабочего класса в различных странах.

В 1867-м вышел главный труд Маркса по политической экономии, содержащий критический анализ капитализма, - "Капитал" (том 1). Работу над следующими томами Маркс не завершил, их подготовил к изданию Энгельс.

14 марта 1883 года Карл Маркс умер. Он похоронен в Лондоне.

На основе его работ появились следующие направления: в науке - научный метод материалистической диалектики; в философии - материалистическое понимание философии Гегеля; в социальной практике и современных социально-гуманитарных науках - научный социализм, первая научная теория классовой борьбы; в экономической теории - научная критика политической экономии, первая научная теория прибавочной стоимости. Все эти направления совокупно имеют название "марксизм".

Марксизм стал основой коммунистического и социалистического движения и идеологии, оказал значительное влияние на социальную мысль и историю общества в конце XIX - XX веках. Жак Аттали, наш современник, видный представитель мировой финансовой элиты, однажды высказал мысль, что "ни один человек не оказал на мир большего влияния, чем Карл Маркс в XX веке".

О значении Маркса для современной экономической науки один из популярных американских журналов писал: "…работы Маркса по-прежнему определяют очертания нашего мира в положительном ключе. Когда в "Манифесте Коммунистической партии" он выступил за введение прогрессивной шкалы подоходного налога, в мире не было ни одной страны, которая бы ее использовала. Теперь в мире практически не осталось стран, где нет прогрессивного налога, - он стал одним из инструментов, с помощью которого в США борются с неравенством доходов. Таким образом, Маркс и его критика моральных принципов капитализма, а также четкое видение его последствий в историческом контексте по-прежнему стоят того, чтобы обратить на них пристальное внимание. Сегодня в мире неслыханного богатства и безнадежной нищеты, где 85 самых богатых людей планеты имеют больше средств, чем 3 миллиарда бедняков, знаменитый лозунг "Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Вам нечего терять кроме своих цепей" так и не утратил своей актуальности" (цитаты по книге Габриэл Мэри "Глобальный Маркс").-0-