На аукционе в Монако за 1,35 млн евро продан египетский папирус

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Папирус с копией текста древнеегипетской "Книги мертвых" продан на аукционе в Монако. Его купил частный коллекционер за 1,35 млн евро.

Начальная цена лота составляла 1,8–2 млн, сообщает издание Le Figaro.

Свиток был создан, предположительно, между 594–588 годами до н. э. при фараоне Псамметихе II. Часть 17-метрового папируса повреждена, остальная часть полотна хорошо сохранилась.

Текст на свитке - это 192 главы с иллюстрациями, выполненными черными и красными чернилами. Все картинки – на тему загробной жизни.-0-