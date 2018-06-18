На древнем глобусе ученые обнаружили неизвестный человечеству континент

Речь идет о древнем каменном глобусе, сделанном неизвестным географом в далекой древности. Артефакт, по мнению экспертов, создали около 12 тысяч лет назад.

На него обратили внимание после того, как ученые активизировали исследования одного из валунов, найденных в 1984 году в горном массиве Ла Мана на территории Эквадора.

Многие неровности древнего глобуса совпадают с нынешним расположением материков, однако в нем есть одна особенность. На глобусе исследователи нашли неизвестный континент, которого на современной карте мира нет.

Земля не имеет форму идеального шара, что уже в те годы знал создатель каменного глобуса.