Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
12 апреля 2018, Чт
+4°C
Сплошная облачность EUR 2.558
USD 2.0698
RUB 3.2317
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко о роли СМИ: не факт, что ядерное оружие мощнее
Президент
Лукашенко: руководители ведомств должны публично озвучивать свои позиции и комментировать важные события
Президент
Регистрация абитуриентов для участия в ЦТ пройдет с 2 мая по 1 июня
Общество
Кочанова: честное и справедливое отношение к людям - задача власти на всех уровнях
Общество
Руководители госорганов проведут республиканский субботник 21 апреля на своей малой родине
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
На испанский берег выбросило кашалота с пластиком в животе
00:57 Калейдоскоп
В честь юбилея серию книг "Гарри Поттер" переиздадут с новыми обложками
00:49 Культура
Рассекречена очередная тайна Стоунхенджа
00:28 Калейдоскоп
УАЗ выпустил новую версию "Патриота"
00:15 Технологии
В NASA приступили к сборке нового марсохода
Вчера 23:55 Технологии
"Бавария" и "Реал" вышли в полуфинал футбольной Лиги чемпионов
Вчера 23:43 Спорт
На аукционе в Париже продали скелет динозавра за 1,5 млн евро
Вчера 23:37 Калейдоскоп
Люди начали осваивать Евразию на 30 тысяч лет раньше, чем предполагалось
Вчера 23:19 Калейдоскоп
Фонарная композиция в Китае занесена в книгу рекордов Гиннесса
Вчера 23:05 Калейдоскоп
Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла во 2-й раунд турнира в Лугано
Вчера 23:03 Спорт
Сын Дж.Р.Р. Толкина выпустит книгу "Падение Гондолина"
Вчера 22:56 Культура
Роскосмос утвердил эскизный проект ракеты "Союз-5"
Вчера 22:37 Технологии
Мирный и Освальд победили на старте турнира в Хьюстоне
Вчера 22:21 Спорт
ВИДЕО: Хоккейная команда Президента Беларуси победила ветеранов ярославского "Локомотива"
Вчера 21:50 Заголовки новостей
Китай заинтересован в развитии всестороннего сотрудничества с Беларусью - Люй Синьхуа
Вчера 21:49 Экономика
Минприроды призывает отказаться от сбора и покупки первоцветов
Вчера 21:41 Общество
Беларусь является для Китая надежным партнером - Дашук
Вчера 21:33 Политика
Украина заинтересована в расширении ассортимента импортируемых белорусских товаров
Вчера 21:07 Экономика
Явка на президентских выборах в Азербайджане составила 74,51%
Вчера 20:47 Азербайджан
В Минске пройдет эксклюзивный показ фильма "Залечь на дно в Брюгге"
Вчера 20:39 Культура
Все новости
Сюжеты
Встреча Президента со СМИ Встреча Президента со СМИ
Республиканский субботник Республиканский субботник
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Улучшение условий ведения бизнеса Улучшение условий ведения бизнеса
Посевная кампания Посевная кампания
Строительство АЭС в Беларуси Строительство АЭС в Беларуси
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

На испанский берег выбросило кашалота с пластиком в животе

Калейдоскоп 12.04.2018 | 00:57

Вскрыв 10-метрового кашалота, которого вынесло волнами на берег в Испании, эксперты из Центра восстановления дикой природы Эль-Валле обнаружили в его желудке целлофановые пакеты, пластмассовую канистру, куски веревок и пластиковых сеток. Всего из живота извлекли 29 килограммов пластика. По мнению ученых, он и стал причиной гибели животного. Как отмечают экологи, пластик в морях и океанах – самая большая угроза его обитателям. Животные запутываются в пластике, глотают его.

Случай с кашалотом заставил власти южноиспанского города Мурсия начать экологическую кампанию по масштабному информированию людей об опасности для природы одноразового пластика.

По сообщениям ученых, в Тихом океане между Гавайскими островами и Калифорнией находится приблизительно 79 тысяч тонн опасных пластических отходов. Специалисты прогнозируют, что к 2050 году его может стать больше, чем рыбы, если люди не перестанут так беспечно относиться к природе.

﻿
Теги
животные
Версия для печати
Новости рубрики Калейдоскоп
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.558 BYN 2.5635 BYN 2.58 BYN
USD
2.0698 BYN 2.075 BYN 2.09 BYN
RUB
3.2317 BYN 3.21 BYN 3.245 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Хоккейная команда Президента Беларуси победила ветеранов ярославского "Локомотива"
Все видео

Фотоновости

Хоккейная команда Президента Беларуси победила ветеранов ярославского "Локомотива"
Все фото

Инфографика

Работа учреждений здравоохранения в выходные и праздничные дни в апреле-мае В выходные и праздничные дни работа приемных отделений больниц, травматологических пунктов, отделений интенсивной терапии и реанимации будет усилена.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко не исключает передачи части функций от Президента другим ветвям власти
Лукашенко направил соболезнование в связи с гибелью военных при крушении самолета в Алжире
До 100 молодых офицеров запаса призовут в 2018 году на службу в Вооруженные Силы Беларуси
Политика
Фото из архива Беларусь является для Китая надежным партнером - Дашук
Белорусские парламентарии примут участие в мероприятиях МПА СНГ и ПА ОДКБ в Санкт-Петербурге
Белорусское миграционное законодательство нацелено на эффективную социальную интеграцию и адаптацию мигрантов - Дапкюнас
Экономика
Фото с сайта Посольства Беларуси в России Послы латиноамериканских стран впечатлены спектром товаров и услуг, уровнем развития технологий в Беларуси
Китай заинтересован в развитии всестороннего сотрудничества с Беларусью - Люй Синьхуа
Украина заинтересована в расширении ассортимента импортируемых белорусских товаров
Происшествия
Фото Управления МВД России по Псковской области В результате ДТП в Псковской области госпитализированы шесть граждан Беларуси
Миноблсуд вынес приговор по делу об убийстве пенсионерки в 2006 году
Сельхозпредприятие в Слонимском районе приукрасило статотчетность о поголовье дойного стада
Общество
Первый из запланированных в Оршанском районе сельских магазинов "Евроопт" открылся в агрогородке Бабиничи. "Евроопт" в течение месяца откроет 33 магазина и обеспечит комплексное обслуживание Оршанского района
Кочанова: честное и справедливое отношение к людям - задача власти на всех уровнях
Минприроды призывает отказаться от сбора и покупки первоцветов
Регионы
Фото из архива Шерстнев: овцеводство - перспективное направление развития фермерства в Витебской области
Практико-ориентированное обучение и мотивация к труду помогут решить кадровую проблему на селе - Шерстнев
Каждый пятый рубль экспортной выручки Витебской области формируют организации АПК
Спорт
Участники матча Хоккейная команда Президента Беларуси победила ветеранов ярославского "Локомотива"
"Бавария" и "Реал" вышли в полуфинал футбольной Лиги чемпионов
Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла во 2-й раунд турнира в Лугано
Технологии
Фото из архива Умную лампу создал учащийся Полоцкого экономического колледжа
УАЗ выпустил новую версию "Патриота"
В NASA приступили к сборке нового марсохода
Культура
Фото из архива Заявки на конкурс игровых фильмов по социально-творческому заказу принимаются до 11 мая
В честь юбилея серию книг "Гарри Поттер" переиздадут с новыми обложками
Сын Дж.Р.Р. Толкина выпустит книгу "Падение Гондолина"
В мире
Фото из социальных сетей При крушении самолета в Алжире погибли 257 человек - уточненные данные
Явка на президентских выборах в Азербайджане составила 74,51%
Технический секретариат ОЗХО направит экспертов в Сирию в конце недели - постпред РФ
Все круглые столы
Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами? Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
ДЕКРЕТ справедливости
РУКОПРИКЛАДСТВО – не в наших традициях
Фруктовая корзинка: будем обновлять?
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Владимир АРЧАКОВ. В глобальном и региональном масштабе
Владимир ПАНТЮХОВ. Каждый может изменить к лучшему мир вокруг себя
Михаил ШИМАНСКИЙ. «Люди добрые, помните…»
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия