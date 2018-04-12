На испанский берег выбросило кашалота с пластиком в животе

Вскрыв 10-метрового кашалота, которого вынесло волнами на берег в Испании, эксперты из Центра восстановления дикой природы Эль-Валле обнаружили в его желудке целлофановые пакеты, пластмассовую канистру, куски веревок и пластиковых сеток. Всего из живота извлекли 29 килограммов пластика. По мнению ученых, он и стал причиной гибели животного. Как отмечают экологи, пластик в морях и океанах – самая большая угроза его обитателям. Животные запутываются в пластике, глотают его.

Случай с кашалотом заставил власти южноиспанского города Мурсия начать экологическую кампанию по масштабному информированию людей об опасности для природы одноразового пластика.

По сообщениям ученых, в Тихом океане между Гавайскими островами и Калифорнией находится приблизительно 79 тысяч тонн опасных пластических отходов. Специалисты прогнозируют, что к 2050 году его может стать больше, чем рыбы, если люди не перестанут так беспечно относиться к природе.