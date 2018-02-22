На показе Gucci модели несли бутафорские головы и драконов вместо сумочек

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На показе Gucci в Милане модели выходили на подиум, неся вместо сумочек свои бутафорские головы. Об этом сообщает Reuters.
Также вместо клатчей модели несли аксессуары в виде детенышей дракона, ящерицы и змеи.
Модельер Алессандро Микеле представил подиумное пространство в виде операционной палаты с хирургическим столом посередине.
Отмечается, что в ходе работы над коллекцией Алессандро Микеле сотрудничал со студией Makinarium, ответственной за визуальные эффекты в картинах Ридли Скотта и Дэнни Бойла. Вдохновился на создание подобной коллекции модельер после просмотра фильма "Страшные сказки". Он связался с сотрудниками студии Makinarium и рассказал о своей задумке.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4098 BYN
|2.409 BYN
|2.416 BYN
|USD
|1.9638 BYN
|1.961 BYN
|1.965 BYN
|RUB
|3.4608 BYN
|3.452 BYN
|3.46 BYN